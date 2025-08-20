Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Sukčiai siautėja toliau: iš 3 aukų išviliotos didžiulės sumos, aferistai kalbėjo rusiškai

2025 m. rugpjūčio 20 d. 08:21
Sukčiai toliau siautėja, iš apgautų žmonių išviliodami dideles pinigų sumas. Antradienį vien tiktai sostinėje nuo rusiškai kalbėjusių aferistų smarkiai nukentėjo 3 žmonės.
Policijos departamentas informavo, jog apie 11 val. 19 min. į Vilniaus 5-ąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1957 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 13 d. apie 14 val. Vilniuje, Gedvydžių g., būnant namuose, per „Whats app“ programėlę jam paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 19 900 eurų.
Taip pat infiormuota, kad apie 15 val. 18 min. į sostinės 5-ąjį komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1959 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 18 d. apie 10 val. Vilniuje, I. Kanto al., būnant namuose, jai per internetinio bendravimo programėlę „Whats app“ paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 000 eurų.
Be to, antradienį, apie 15 val. 32 min. Vilniaus policijai moteris (gim. 1947 m.) pranešė kad rugpjūčio 13 d. apie 18 val. Vilniuje, Taikos g., būnant namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 14 300 eurų.
Dėl sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai, vyksta nusikaltėlių paieška.
