Trakų r. gyventojas pagalbos numeriu nusiuntė SMS žinutę: „Kaimyno name padėta bomba!“

2025 m. rugpjūčio 20 d. 12:47
Trakų rajono policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet trečiadienį pagalbos numeriu buvo nusiųstas melagingas pranešimas apie gyvenamajame name padėtą sprogmenį. Policija teigia žaibiškai nustačiusi įtariamąjį.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, rugpjūčio 20 d. apie 11 val. 29 min. Bendrajam pagalbos centrui pagalbos numeriu 112 buvo atsiųstas SMS pranešimas apie užminuotą namą Trakų r., Miciūnų kaime.
„Kaimynų name padėta bomba!“, – skelbė SMS žinutė.
Kad pranešimas yra melagingas, abejonių nebuvo. Tad nurodytu adresu nei ugniagesiai, nei greitosios pagalbos medikai nebuvo siųsti.
O į įvykio vietą nuskubėję policijos pareigūnai žaibiškai nustatė įtariamąjį – 1978 m. gimusį vietos gyventoją. Pirminiais duomenimis, jis tarnyboms jau žinomas. 
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
