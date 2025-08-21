Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Alytaus ir Vilniaus gyventojai pasigedo namuose laikytų grynųjų pinigų

2025 m. rugpjūčio 21 d. 10:31
Lrytas.lt
Alytaus ir Vilniaus policijos pareigūnai aiškinasi, kur dingo gyventojų namuose laikyti grynieji pinigai.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 10 val. 57 min. į Alytaus apskrities. VPK kreipėsi moteris (gimusi 1945 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio mėn. pradžioje Alytaus r., Daugų kaime, būdama namuose, pasigedo savo santaupų – apie 20 000 eurų. 
Rugpjūčio 20 d. apie 16 val. į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 5 PK kreipėsi vyras (gim. 1979 m.), kuris pareiškė, kad nuo rugpjūčio 4 d. iki 20 d., Vilniuje, Ukmergės g., pakeitus įėjimo durų spyną, iš kambaryje esančios spintos pavogta 18 600 eurų.
Policija tiria abi vagystes.
Baudžiamasis kodekss nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
