Aršiems rusakalbiams paplūdimyje gelbėtojai pasikvietė policiją: vieną užsienietį „vėsino“ komisariate

Klaipėdos paplūdimių gelbėtojams policininkų pagalbos prireikė trečiadienio (rugpjūčio 21 d.) vakarą.
Apie 20.16 val patruliai iškviesti į Melnragę.
Paplūdimyje gelbėtojų klausyti niekaip nepanoro keli labai girti užsieniečiai – rusiškai kalbantys vyrai.
Nors ir buvo draudžiama maudytis jūroje, vyrai per jėgą veržėsi išbandyti stipraus vėjo sukeltas bangas, elgėsi ne tik įžūliai, bet ir agresyviai.
Atvykę policininkai dviem aktyviausiems aršuoliams – 36 ir 43 metų vyrams – surašė administracinių nusižengimų protokolus.
Gresianti bauda jaunesnio vyro nenuramino, tad atvėsti bei išsiblaivyti jis pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK.
Su girtais rusakalbiais vargę paplūdimių gelbėtojai negalėjo padėti kolegoms, kurie tuo metu, kartu su ugniagesiais gelbėtojais, už kelių šimtų metrų, prie jūros uosto vartų šiaurinio molo, gelbėjo nelaimės ištiktą banglentininką.
KlaipėdarusakalbiaiMelnragė
