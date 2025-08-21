Girtas vyras Tauragės r. pistoletu grasino kitam žmogui

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 22 val. 05 min. Tauragės r., Batakių kaime, konflikto metu, girtas (3,56 prom.) vyras (gim. 2003 m.) grasino kitam vyrui (gim. 2003 m.) daiktu panašiu į šaunamąjį pneumatinį ginklą.
Ginklas paimtas. Įtariamasis uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.