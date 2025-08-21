Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugpjūčio 21 d. 21:52
Pasmaugtą 14-metę anūkę senelis rado šulinyje: „Viskas įvyko iš neturėjimo ką veikti“
Istorijos, sukrėtusios šalį
2025 m. rugpjūčio 21 d. 21:52
Lrytas Premium nariams
„Baisiau ir būti negali“, – per paskutinį žodį Šiaulių apygardos teisme 2000-ųjų vasarį pasikūkčiodama ištarė neseniai 18-kos sulaukusi Naujosios Akmenės gyventoja Aurelija Šiaulytė.
Naujoji Akmenė
Lrytas Premium
Atsukam laiką
