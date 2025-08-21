Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Pasmaugtą 14-metę anūkę senelis rado šulinyje: „Viskas įvyko iš neturėjimo ką veikti“ Istorijos, sukrėtusios šalį

2025 m. rugpjūčio 21 d. 21:52
Lrytas Premium nariams
„Baisiau ir būti negali“, – per paskutinį žodį Šiaulių apygardos teisme 2000-ųjų vasarį pasikūkčiodama ištarė neseniai 18-kos sulaukusi Naujosios Akmenės gyventoja Aurelija Šiaulytė.
Daugiau nuotraukų (2)
Naujoji AkmenėLrytas PremiumAtsukam laiką
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.