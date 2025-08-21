Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Policija sučiupo motociklininką, kurį vytis teko 253 km/val. greičiu – paviešintas gaudynių vaizdo įrašas

2025 m. rugpjūčio 21 d. 09:51
Policija praneša suradusi motociklininką, kuris nuo pareigūnų greitkelių Vilnius – Kaunas prieš kelias dienas spruko didesniu nei 250 km/val. greičiu. Galiausiai Kaišiadorių r. motociklas nuskriejo į griovį, o jį vairavęs vyras spruko laukais pėsčiomis. Motociklininką suradus, policija paviešino ir dramatišką gaudynių vaizdo įrašą.
„Nuo policijos pasprukęs motociklininkas – jau pareigūnų rankose. Atlikus tyrimą nustatyta, kad motociklą vairavo žmogus, neturintis teisės vairuoti. Jis iškviestas apklausai, jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas, artimiausiu metu bus išnagrinėta byla.
Vairuotojo paaiškinimas tradicinis – dėl savo veiksmų gailisi, o spruko tik dėl to, kad neturi teisės vairuoti“, – lakoniškai pranešė policija.
Tuo pačiu pareigūnai paviešino gaudynių vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad viskas prasidėjo Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje. 
Nors policija kelis kartus motociklininką blokavo, per garsiakalbį reikalavo sustoti, vyras pro Gariūnus sugebėjo nuvažiuoti iki greitkelio Vilnius – Kaunas ir čia jau lėkė nestabdydamas.
Bėglį gaudę pareigūnai užfiksavo, kad gaudynės vyko 253 km/val. greičiu.
Galiausiai Kaišiadorių rajone bėglys nesuvaldė motociklo su angliškais valstybiniais numeriais ir nuskriejo į griovį.
Po avarijos motociklo vairuotojas laukais spruko pėsčiomis ir nuo pareigūnų pasislėpė.
