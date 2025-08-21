Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Radus mirusį vyrą, Kauno Radvilėnų plente – didelis policijos sujudimas

2025 m. rugpjūčio 21 d. 14:56
Ketvirtadienio popietę Radvilėnų plente pastebėti keli išsirikiavę policijos ekipažai ir STOP juosta aptverta teritorija. Aiškėja, kad namo koridoriuje rastas negyvas 56-erių metų vyras.
„Radvilėnų plente kažkas rimto. 5 policijos ekipažai“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ ketvirtadienį apie 14 val. 21 min. pranešė skaitytojas.
Kauniečio atsiųstoje nuotraukoje matyti keli policijos ekipažai ir STOP juosta aptverta gyvenamojo namo teritorija.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, apie 12 val. 20 min. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Radvilėnų plente, namo koridoriuje rastas negyvas vyras, gimęs 1969 metais.
Į įvykio vietą atvykę medikai konstatavo vyro mirtį.
Pasiteiravus, ar ant vyro kūno matyti smurto žymių, O. Vaitkevičienė tepasakė, kad nelaimės aplinkybės kol kas nėra aiškios – įvykio vietoje dirba policija.
mirė vyrastyrimasKaunas

