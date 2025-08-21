Trakų rajone rusiškai kalbančiu sukčiumi patikėjusi moteris prarado 12,4 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 20 d. Vilniaus apskrities policijoje gautas moters (gimusi 1975 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 19 d. Trakų r., jai paskambino nepažįstamas rusakalbis žmogus, kuris, pasiūlęs investuoti, apgaule išviliojo 12 405 eurus.
Rugpjūčio 20 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1988 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 19 d. apie 21 val. 46 min. Ukmergės r., paspaudus netikros svetainės nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jo banko sąskaitos apgaule išviliota 1 800 eurų.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad rugpjūčio 20 d. Klaipėdos m. PK gautas 1985 m. gim. vyro pareiškimas, kad rugpjūčio 13 d. per programėlę „WhatsApp“ į jo mobilų telefoną paskambino moteris, kuri prisistatė banko darbuotoja. Pareiškėjas įvedė bankinius PIN kodus, po ko nuo jo sąskaitos buvo į kitą sąskaitą pervesta 5 100 eurų.
Rugpjūčio 20 d. Klaipėdos r. PK gautas 1970 m. gim. moters pareiškimas, kad apgaulės būdu iš jos banko sąskaitos nuskaičiuota 1850 eurų.
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad rugpjūčio 18 d. šiaulietė (gimusi 1986 m.), jungdamasi prie fiktyvios draudimo bendrovės interneto svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 1 100 eurų.
Dėl visų įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaisukčiavimaseurai
