Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostams grasinta sprogimais – lėktuvų skrydžių nepaveikė

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 7 val. 05 min. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų saugos padaliniuose el. paštu gautas grasinantis laiškas dėl sprogmens.
Patikrinus nurodytus objektus, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta. Oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo.
Policija kol kas ikiteisminio tyrimo nepradėjo, tik surinko medžiagą dėl melagingo pranešimo dėl visuomenei gresiančio pavojaus bei dėl grasinimų nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei, ypatingos svarbos subjektui ar valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
grasinimaiVilniaus oro uostasKauno oro uostas
