Lietuvos dienaKriminalai

Visagino policijos operacija: sučiuptas latvis, kuriam buvo išduotas Europos arešto orderis

2025 m. rugpjūčio 21 d. 14:39
Utenos apskrities VPK
Visagino policijos pareigūnai atliko operaciją, per kurią buvo sulaikytas tarptautiniu mastu ieškomas Latvijos pilietis. Vyrui buvo išduotas Europos arešto orderis, jis slapstėsi nuo savo šalies pareigūnų.
Rugpjūčio 19 d., apie 22 val., policija gavo informaciją, kad Visagino mieste galimai slapstosi Latvijos pilietis (gim. 1983 m.), kuriam paskelbta tarptautinė paieška ir išduotas Europos arešto orderis.
Vyras Latvijoje nuteistas daugiau nei 4 metų laisvės atėmimo bausme už daugybę nusikalstamų veikų – vagystes, chuliganizmą, sveikatos sutrikdymą, neapykantos kurstymą ir kt.
Į pranešimą nedelsdami reagavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Utenos ir Visagino policijos komisariatų reagavimo skyriaus pareigūnais.
Jau rugpjūčio 20 d., apie 0 val. 20 min., atliekant aktyvią paiešką Visagine vyras buvo sulaikytas. Jis pareigūnams nesipriešino.
Vykdant Europos arešto orderį, sulaikytasis laikinai patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę. Artimiausiu metu jis bus pristatytas į teismą, kur bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.
