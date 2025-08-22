Santykių aiškintis atėjęs vyras mokyklos stadione Vilniuje sumušė du nepilnamečius

Kaip pranešė Vilniaus aspskrities VPK, rugpjūčio 21 d. apie 17 val. 30 min. Vilniuje, viešoje vietoje, nepažįstamas vyras smurtavo prieš du nepilnamečius (gim. 2010 m. ir 2011 m.), tuo sukeldamas jiems fizinį skausmą.
Lrytas žiniomis, incidentas įvyko Grigiškėse, mokyklos stadione. Apie įvykį policijai pranešė vieno berniuko tėvai, kuomet vaikas jiems paskambino ir pasiskundė. Po užpuolimo abu nepilnamečiai liko mokyklos stadione laukti pareigūnų.
Pasak pranešimo policijai, nepažįstamas vyras, kuris buvo su šunimi, smurtavo prieš nepilnamečius, juos smaugė. Vėliau nuėjo savo keliais.
Spėjama, kad smurtautojas gali būti Grigiškių gyventojas. Jis vaikus užpuolė bandydamas aiškintis santykius dėl ankstesnių konfliktų tarp rajono nepilnamečių.
Greitosios pagalbos medikų paslaugų nukentėjusieji atsisakė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
