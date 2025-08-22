Vilniaus policija sučiupo du įtariamus plėšikus

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai sekmadienį vėlai vakare, Vilniuje į užsienio šalies piliečio nuomojamą butą, Smolensko g., įsibrovę nepažįstami nusikaltėliai sumušė šeimininką ir pagrobė 900 eurų. Įtariamieji iš įvykio vietos paspruko, nukentėjusysis patyrė fizinę ir turtinę žalą.
Apie nusikaltimą nedelsiant buvo pranešta policijai, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Šį tyrimą perėmė Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, kurie „karštais pėdsakais“ jau po pusės paros nustatė ir sulaikė du įtariamuosius. Abu sulaikytieji uždaryti į areštinę, jiems pareikšti įtarimai dėl sunkaus nusikaltimo padarymo.
Vienas iš įtariamųjų yra puikiai žinomas policijos pareigūnams, daug kartų teistas už analogiškas nusikalstamas veikas, jam Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį už plėšimą, panaudojus smurtą bei peilį, gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.