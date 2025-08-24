Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

Incidentas Kaune – vyras sviedė butelį į Vytauto Didžiojo paminklą, o vėliau užsilipo ant skulptūros

2025 m. rugpjūčio 24 d. 08:57
Šeštadienį prieš pat vidurnaktį Kauno centre, Laisvės alėjoje prie miesto savivaldybės, įvyko incidentas – vyras, šaukdamas provokuojančius šūkius, iš pradžių sviedė stiklinį butelį į Vytauto Didžiojo paminklą, o vėliau užlipo ant skulptūros.
Apie įvykį portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota visa situacijos eiga.
Vytauto Didžiojo paminklas šioje vietoje stovi nuo 1990 m., kai buvo atkurtas skulptoriaus Vinco Grybo darbas, pirmą kartą pastatytas 1930 m. Aukštojoje Panemunėje, Lietuvos karo mokyklos kieme.
Sovietų valdžios nugriautas monumentas tapo vienu ryškiausių Atgimimo laikotarpio iniciatyvų simbolių – jo atstatymą inicijavo „Aukuro“ klubas, o lėšas skyrė visuomenė.
