Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Baltarusijos pasienyje kontrabandininkai prarado šešių propelerių droną su kroviniu

2025 m. rugpjūčio 25 d. 17:42
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Neteisėtos veiklos „profesionalai“ mėgino atsiskraidinti 500 pakelių cigarečių, bet jų sumanymui sutrukdė Purvėnų pasieniečiai. Jie perėmė ir Šalčininkų rajone nutupdė iš Baltarusijos įskridusį droną su nelegaliu kroviniu.
Daugiau nuotraukų (4)
Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai vykdė tarnybą ties Dumblės kaimu (Šalčininkų r.), prie pat valstybės sienos su Baltarusija. Patruliuodami jie išgirdo garsą, būdingą bepiločiam orlaiviui, ir specialiu prietaisu užfiksavo nedideliame aukštyje į Lietuvos teritoriją įskrendantį droną. Pasieniečiai taip pat pastebėjo, kad prie jo pritvirtintas ryšulys.
Dronų blokavimo įrangą panaudoję VSAT pareigūnai sėkmingai perėmė skraidyklės valdymą ir, pakeitę skridimo kryptį, ją nutupdė. Tuomet kruopščiai apžiūrėję vietovę, aptiko ją už 300 metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija.
Prie šešių propelerių skraidyklės buvo pritvirtintas polietileno plėvele apvyniotas paketas, o jame – 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 2 595 eurai.
Cigaretės ir dronas laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
kontrabandinės cigaretėsdronassulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.