Baltarusijos pasienyje kontrabandininkai prarado šešių propelerių droną su kroviniu

Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai vykdė tarnybą ties Dumblės kaimu (Šalčininkų r.), prie pat valstybės sienos su Baltarusija. Patruliuodami jie išgirdo garsą, būdingą bepiločiam orlaiviui, ir specialiu prietaisu užfiksavo nedideliame aukštyje į Lietuvos teritoriją įskrendantį droną. Pasieniečiai taip pat pastebėjo, kad prie jo pritvirtintas ryšulys.
Dronų blokavimo įrangą panaudoję VSAT pareigūnai sėkmingai perėmė skraidyklės valdymą ir, pakeitę skridimo kryptį, ją nutupdė. Tuomet kruopščiai apžiūrėję vietovę, aptiko ją už 300 metrų nuo valstybės sienos su Baltarusija.
Prie šešių propelerių skraidyklės buvo pritvirtintas polietileno plėvele apvyniotas paketas, o jame – 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 2 595 eurai.
Cigaretės ir dronas laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
kontrabandinės cigaretėsdronassulaikymas
