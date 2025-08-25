Šalčininkų rajone automobilį pavogusių ilgapirščių kelionė greitai baigėsi – sumaitotas automobilis rastas pakelėje

19 val. 29 min. policijai buvo pranešta, kad Vilniuje, iš Medeinos gatvėje esančios automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Renault Laguna“.
Nuostolis – 1 350 eurų. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.
Po minutės, 19 val. 30 min., pareigūnai gavo pranešimą, kad Šalčininkų rajone, Paturio kaime, iš namo kiemo, pavogtas automobilis „Honda Accord Tourer“.
Šis automobilis vėliau buvo rastas ties kelio Kirtimai-Pagiriai-Baltoji Vokė 24,150 km, po eismo įvykio apgadintas.
Nuostolis – 3 000 eurų. Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
