Kretingos rajone pavogta medinė šv. Juozapo skulptūra

2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:17
Lrytas.lt
Pirmadienį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą apie Kretingos rajone pavogtą medinę šv. Juozapo skulptūrą.
Kad Nausodžio kaime prie kelio esančioje koplytėlėje nebėra skulptūros buvo pastebėta 10 val. 45 min.
Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.
