Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Saugumo kodas
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:17
Kretingos rajone pavogta medinė šv. Juozapo skulptūra
2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:17
Lrytas.lt
Pirmadienį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą apie Kretingos rajone pavogtą medinę šv. Juozapo skulptūrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kad Nausodžio kaime prie kelio esančioje koplytėlėje nebėra skulptūros buvo pastebėta 10 val. 45 min.
Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vagystės.
Kretingos rajonas
Vagystė
skulptūra
Rodyti daugiau žymių