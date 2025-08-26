Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Melagingai pranešta apie sprogmenis Prezidentūroje, ministerijoje, teisme

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:36
Prezidentūros kanceliarija antradienį gavo melagingą pranešimą, kad esą yra užminuotas pastatas.
Pranešimas buvo gautas 11 val. 48 min.
„Elektroniniu laišku buvo pranešta, kad užminuotas pastatas. Buvo įvestas planas „Skydas“, – nieko įtartina rasta nebuvo“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Įvedus saugumo užtikrinimo planą „Skydas“ į įvykio vietą paprastai atvyksta visos specialiosios tarnybos – policija, medikai, ugniagesiai.
Praėjus minutei po pranešimo Prezidentūrai, panašų laišką gavo Gedimino prospekte įsikūrusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šis pranešimas taip pat buvo melagingas.
Panašų pranešimą gavo ir Gedimino prospekte esantis teismas bei netoliese esanti Lietuvos ir muzikos bei teatro akademija.
