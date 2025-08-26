Už dviejų nepilnamečių nugirdymą Joniškio rajono gyventojai skirta 500 eurų bauda

Kaltinamoji pati gėrė degtinę ir nugirdė dvi 13-os ir 14-os metų mergaites. Moteris pripažino, kad 2025 m. kovo 13 d. apie 17 val. nepilnametėms pasiūlė ir davė gerti degtinės. Trijulė išgėrė 700 ml 40 laipsnių stiprumo gėrimą. Vienai nepilnametei buvo nustatytas 1,18 promilių girtumas, kitai – 0,95 promilių.
„Kaltinamoji duodama nepilnametėms gerti alkoholį ir žinodama, kad jos nepilnametės, suvokė, kad mergaitės, gerdamos degtinę, apsvaigs ir leido joms apsvaigti, – sako Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjas Augustinas Mitkus.
Teismas konstatavo, kad nepilnamečių girtumo laipsnis nusikalstamai veikai reikšmės neturi. Reikšmės neturi ir jų nugirdymo būdas: ar buvo pasiūlyta išgerti alkoholinių gėrimų, ar buvo priverstos gerti.
Kaltinamoji per ikiteisminį tyrimą prisipažino ir gailėjosi dėl to, ką padarė. Ji sakė, kad tądien ji leido laiką su savo vaikais ir dviem pažįstamomis mergaitėmis. Kai užsigeidė išgerti degtinės, pasiūlė merginoms su ja išgerti ir šios sutiko.
Parduotuvėje moteris nupirko degtinės, kurią visos trys gėrė pavėsinėje, o visi kiti vaikai nuėjo žaisti netoli žaidimų aikštelėje. Ji degtinę iš eilės pilstė į stiklinaitę. N. M. sako mananti, kad visos išgėrė po lygiai. Kaltinamoji teigė, kad mergaičių raginti gerti degtinę nereikėjo, ji joms pildavo, jos pačios noriai gėrė su ja kartu.
Skirdamas bausmę kaltinamajai N. M. teismas atsižvelgė į tai, kad ji padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, jos atsakomybę lengvina tai, kad ji pripažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.
Teismas pripažino, kad kaltinamajai inkriminuota nusikalstama veika yra įrodyta ir kvalifikuota teisingai. Kaltinamoji neprieštaravo, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, su prokuroro siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko. Kadangi N. M. prisipažino, gailėjosi, jai paskirta bausmė vienu trečdaliu buvo sumažinta.
Kaltinamoji, nesutikdama su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per 14 d. nuo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę pateikti prašymą Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams, reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.
Per pastaruosius penkerius metus Šiaulių apylinkės teisme tai yra antroji baudžiamoji byla dėl vaiko įtraukimo girtauti ar vaiko nugirdymo.
AlkoholisnepilnamečiaiTeismas
