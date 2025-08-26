Orai
2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:54
Vilniuje smurtą patyrė penkerių metų mergaitė
2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:54
Lrytas.lt
Pirmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato parreigūnai gavo pranešimą apie smurtą patyrusią mažametę mergaitę.
Pranešime buvo nurodyta, kad rugpjūčio 18 d., tiksliai nenustatytu laiku, Vilniuje, bute, vyras (gim. 1986 m.) smurtavo prieš mažametę (gim. 2020 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
