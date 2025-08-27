Gyventojai niekaip nepasimoko – siautėjantys sukčiai vėl išviliojo dešimtis tūkstančių eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 26 d. apie 9 val. 54 min. į Marijampolės apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1991 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpyje nuo šių metų birželio 14 d. iki rugpjūčio 11 d. dirbdamas Europoje į fiktyvią investavimo platformą investavo apie 16 790 eurų.
Taip pat rugpjūčio 26 d. apie 12 val. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1945 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpyje nuo rugpjūčio 25 d. maždaug 12 val. 54 min. iki rugpjūčio 26 d. maždaug 11 val. Vilniuje, būnant namuose, paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 12 900 eurų.
Tą pačią dieną apie 14 val. 32 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1962 m.), kuris pareiškė, kad rugpjūčio 18 d. apie 18 val. Klaipėdoje, būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 755 eurus.
Apie 17 val. 18 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1946 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 26 d. apie 16 val. 30 min. Vilniuje, Grigiškėse, būnant namuose, paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 8 500 eurų.
Apie 13 val. 06 min. į Plungės r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1947 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 25 d. apie 9 val. 50 min. Plungėje, būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 19 val. 40 min. moteris pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos į nepažįstamos moters sąskaitą pervesta 5 600 eurų. Bendras nuostolis – 14 600 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
Rodyti daugiau žymių