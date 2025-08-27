Pakruojyje traktorininkas policijai į alkotestrį pripūtė kone 4 prom.

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugpjūčio 26 d. apie 17 val. 54 val. Pakruojyje, Vytauto Didžiojo g., girtas vyras (gim. 1987 m.) vairavo traktorių JCB.
Policija praneša, kad į alkotesterį traktorininkas pripūtė 3,98 prom.
Dar vienas girtas vairuotojas Šiaulių apskrityje po sukeltos avarijos įkliuvo Raseiniuose. Apie 13 val. 20 min. Raseiniuose, Maironio g., girtas (2,80 prom.) vyras (gim. 1991 m.), vairuojamu automobiliu „Toyota Avensis“ važiuodamas atbuline eiga, atsitrenkė į stovintį automobilį „Toyota Auris“.
Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
girtas vairuotojas Pakruojis Traktorius
