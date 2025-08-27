Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pas Vilkaviškio gyventoją rastas neteisėtai laikytas pistoletas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 09:47
Vilkaviškio policija pradėjo ikiteiminį tyrimą ir aiškinasi, kaip pas vietos gyventoją atsirado neteisėtas ginklas.
Policijos departamentas praneša, kad rugpjūčio 26 d. apie 11 val. 20 min. Vilkaviškyje, Nepriklausomybės g., moters (gimusi 1956 m.) buto rūsyje, rastas ir paimtas neteisėtai laikytas pistoletas (markė tikslinama) su tuščia dėtuve.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
