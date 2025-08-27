Pas Vilkaviškio gyventoją rastas neteisėtai laikytas pistoletas

Policijos departamentas praneša, kad rugpjūčio 26 d. apie 11 val. 20 min. Vilkaviškyje, Nepriklausomybės g., moters (gimusi 1956 m.) buto rūsyje, rastas ir paimtas neteisėtai laikytas pistoletas (markė tikslinama) su tuščia dėtuve.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.