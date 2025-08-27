Pasieniečiai sučiupo du šalčininkiečius, gabenusius cigaretes automobiliuose specialiai įrengtose slėptuvėse

Antradienį vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai Širvių kaimo (Šalčininkų r.) apylinkėse, kelyje Dieveniškės–Šalčininkai, patikrino 33-ejų Šalčininkų rajono gyventojo ir jo vairuoto automobilio „Škoda Octavia“ dokumentus.
Ši vieta yra prie išvažiavimo iš vadinamosios Dieveniškių kilpos, kurią iš visų pusių supa Baltarusijos teritorija. Čia pasieniečiai atlieka visų keliaujančių asmenų bei transporto priemonių patikrą.
Kilo įtarimų, kad automobilyje su lietuviškais valstybinio numerio ženklais gali būti gabenamas nelegalus krovinys. Dėl to pasieniečiai nusprendė išsamiai jį apžiūrėti netoliese esančioje Gintaro Žagunio užkardoje, kurioje yra tam pritaikyta patalpa, aprūpinta specialia įranga.
VSAT pareigūnų įtarimai pasitvirtino. Automobilio apžiūros metu jame aptikta negamykliniu būdu, specialiai pakeitus konstrukcijas, už galinės sėdynės įrengta ertmė. Iš šios slėptuvės pasieniečiai ištraukė 1 250 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Vos už dešimties minučių analogiškomis aplinkybėmis Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiams įkliuvo kitas Šalčininkų rajono gyventojas, 27-erių. Jo vairuotame automobilyje BMW X5 VSAT pareigūnai rado 1 430 pakelių baltarusiškų cigarečių „NZ Gold“.
Šių rūkalų buvo prikimšta visureigio dugne specialiai įrengta slėptuvė.
Abiem vyrams pradėtos administracinių nusižengimų teisenos. Už akcizais apmokestinamų prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką įstatyme numatyta 5 200–6 000 eurų bauda.
Baltarusiškų cigarečių gabentojams įteikti šaukimai atvykti į Gintaro Žagunio pasienio užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jų administracinės bylos.
Sulaikyti automobiliai ir nelegalūs rūkalai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
Neatmetama galimybė, kad, be paskirtų baudų, abu pažeidėjai neteks ir savo automobilių – jie bus konfiskuoti.
