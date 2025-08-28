Aiškėja, kas slypi už kraupios 15-mečio žmogžudystės Žvėryne: bendraklasių tėvai įvardijo galimą priežastį

Su portalu Delfi kalbėję tėvai pasakojo, kad jų vaikai mokosi toje pačioje klasėje kaip ir nužudytas paauglys bei jo nužudymu įtariamas bendraamžis. Anot jų, tragedijos aplinkybės jau tampa gana aiškios. Nors vaikų pasakojimai apie įvykius šiek tiek skiriasi, iš jų vis tiek susidėlioja bendras vaizdas.
Pašnekovai sakė, kad savo įžvalgas grindžia vaikų pasakojimais. Remiantis jais, galima matyti, kokia galėjo būti įvykių seka ir kas nulėmė skaudžią atomazgą.
Delfi kalbinti tėvai pabrėžė, kad praėjus beveik mėnesiui po įvykių emocijos kiek nuslūgo, o vaikai pradėjo aiškiau dėlioti mintis. Iš jų pasakojimų ryškėja versija, jog galimai patyčių kamuotas ramus moksleivis pasirinko kraštutinį būdą, kad pabėgtų nuo patiriamų sunkumų.
Šie svarstymai, anot pašnekovų, leidžia manyti, kad tragedija nebuvo visiškai spontaniška – jai, tikėtina, buvo ruoštasi iš anksto.
Viena klasės draugo mama Delfi sakė itin nerimaujanti ir dėl įtariamojo, kuris šiuo metu yra Kauno kalėjime. Pasak jos, tylus ir ramus berniukas pateko tarp kitų nepilnamečių, kurie, kaip ji pastebi, neretai būna dar žiauresni nei suaugę nusikaltėliai.
Įtariamasis gali būti suimtas dar 2 mėnesius
Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas dviem mėnesiams pratęsė suėmimo terminą paauglio nužudymu Žvėryne įtariamam nepilnamečiui.
„Ikiteisminio tyrimo teisėja pratęsė paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą dar dviem mėnesiams“, – Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Pasak jo, Vilniaus miesto apylinkės teismas šią savaitę gavo prokuroro pareiškimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – pratęsimo nepilnamečiui, įtariamam bendraamžio nužudymu Vilniuje.
Trečiadienį buvo surengtas uždaras nuotolinis posėdis dėl prokuroro pareiškimo.
Ketvirtadienį ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir pratęsė įtariamajam paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą 2 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2025 m. rugsėjo 5 d. iki 2025 m. lapkričio 5 d.
Ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis gali būti apskųsta per 20 dienų.
Įtariamasis – bendraklasis
Paauglį nužudyti ir bandant nuslėpti nusikaltimą jo kūną į dalis supjaustyti galėjo jo bendraklasis.
Antradienį šią informaciją portalui tv3.lt patvirtino kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama.
„Nužudyto vaiko istorija – mūsų kiemo istorija, o dukra, kai buvo mažesnė, ne vieną kartą smėlio dėžėje žaidė su žudiku. Nesuvokiama, kas ir dėl ko nutiko, nes jie abu buvo smulkūs, tylūs vaikai. Sūnus kai sužinojo, pasakė, kad žudikas mokykloje trinasi pakampėm, tikrai niekas nebūtų pasakęs, kad jis galėtų ką nors nužudyti. Negana to, žudikas ir auka labai artimai bendravo, net dalyvavo šachmatų turnyruose kartu“, – tv3.lt sakė moteris.
Pasak moters, paaugliai buvo artimi draugai – kartu eidavo į prekybos centrą, važiuodavo į stovyklas, abu žaidė šachmatais.
„Net vienas iš klasiokų pasakė, kad artimiausias draugas. Auka mokykloje buvo žinomas kaip labai gabus vaikas ir puikus šachmatininkas“, – tv3.lt sakė ji.
Nužudymas galėjo būti planuotas
Nusikaltimas galėjo būti planuotas, jam ruoštasi, skelbia Delfi šaltiniai. Tokią prielaidą leidžia daryti tam tikra informacija apie instrumentų kiekį, kuriais įtariamasis galimai naudojosi dalindamas velionio kūną.
Anot minėto portalo, įvairių minčių kelia ir teisėsaugos pareigūnų veiksmai, gali būti, kad jie nujautė, kad vakare į namus negrįžęs gimnazistas galėjo tapti nusikaltimo auka.
Sulaukus pranešimo apie namo negrįžtantį paauglį iš karto buvo pradėta intensyvi paieška, pasitelktos techninės priemonės, galiausiai sulaikytas įtariamasis.
Dar prieš žinią apie nužudymą socialiniuose tinkluose aukos mama paskelbė, kad dingo sūnus ir prašė informacijos.
Iš pareigų traukiasi gimnazijos direktorė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė Žaneta Vaškevičienė traukiasi iš pareigų. Ši žinia mokyklos bendruomenę pasiekė likus vos kelioms dienoms iki rugsėjo 1-osios.
Pati Ž.Vaškevičienė dėl savo veiksmų nelaimės akivaizdoje sulaukė ir aštrios tėvų kritikos. Tiesa, kol kas neaišku, kodėl direktorė pasitraukė iš pareigų.
15min žiniomis, jos vietą turėtų laikinai užimti patyręs Kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas Rimantas Remeika.
Lrytas šią žinią patvirtino ir sostinės savivaldybė.
„Žvėryno gimnazijos direktorė išeina iš darbo nuo rugsėjo 1 d., laikinai vadovauti pavedama Rimantui Remeikai“, – nurodė savivaldybė.
Žmogžudystė Žvėryne
Kaip rašė portalas Lrytas, nužudytas 15-metis rastas rugpjūčio 3-osios rytą. Kūnas buvo šiukšlių konteineryje. Policija tą patį rytą sulaikė žmogžudyste įtariamą aukos bendraamžį, kuris davė parodymus.
Portalo Lrytas žiniomis, jis iškart pripažino kaltę.
Socialiniuose tinkluose žmonės dalijosi informacija, kad įtariamasis, pristatytas į nusikaltimo vietą, parodė pareigūnams, kaip įvykdė egzekuciją ir paslėpė palaikus. Žmogžudystė – ypatingai žiauri, ant kūno gausu smurto žymių. Pirminiais duomenimis, žudikas mėgino nuslėpti nusikaltimą, palaikus degindamas, atskirdamas juos dalimis.
Ugniagesiai iškvietimo dėl minėto konteinerio buvo sulaukę du kartus: rugpjūčio 3-osios naktį, apie 1 val. 39 min. konteineriui suliepsnojus ir 10 val., kuomet reikėjo suteikti pagalbą policijai.
Naktį užgesinus gaisrą, kūnas nebuvo pastebėtas – palaikai buvo aptikti tiktai ryte.
