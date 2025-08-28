Iš meiliais žodžiais apipiltos moters sukčiai išviliojo 35 300 eurų – nusikaltimą tirianti Kauno policija prašo žmonių pagalbos

Padaryta turtinė žala siekia 35300 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64497 arba el. paštu egle.mickeviciene@policija.lt.
Už sukčiavimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d., gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai.