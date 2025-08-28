Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Iš meiliais žodžiais apipiltos moters sukčiai išviliojo 35 300 eurų – nusikaltimą tirianti Kauno policija prašo žmonių pagalbos

2025 m. rugpjūčio 28 d. 13:49
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, kuomet laikotarpiu nuo balandžio 25 d. iki gegužės 22 d. moteris nukentėjo nuo sukčių, kurie, pasinaudodami romantinio sukčiavimo schema, per kelis kartus išviliojo iš jos grynuosius pinigus.
Padaryta turtinė žala siekia 35300 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64497 arba el. paštu egle.mickeviciene@policija.lt.
Už sukčiavimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d., gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai.
Policijasukčiaipaieška
