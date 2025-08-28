Teismas: įtariamasis paauglio nužudymu Žvėryne gali būti suimtas dar 2 mėnesius

„Ikiteisminio tyrimo teisėja pratęsė paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą dar dviem mėnesiams“, – Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Pasak jo, Vilniaus miesto apylinkės teismas šią savaitę gavo prokuroro pareiškimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – pratęsimo nepilnamečiui, įtariamam bendraamžio nužudymu Vilniuje.
Trečiadienį buvo surengtas uždaras nuotolinis posėdis dėl prokuroro pareiškimo.
Ketvirtadienį ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir pratęsė įtariamajam paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą 2 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2025 m. rugsėjo 5 d. iki 2025 m. lapkričio 5 d.
Ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis gali būti apskųsta per 20 dienų.
ELTA primena, kad teisėsaugos pareigūnai rugpjūčio pradžioje sulaikė ir į areštinę uždarė nepilnametį, įtariamą 15-mečio paauglio nužudymu Vilniuje.
Kaip skelbė Policijos departamentas, Vilniuje buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Įtariamasis (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę.
Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios, po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūno dalys buvo rasto konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone.
Tada naktį, 1 val. 39 min., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.