Telšiuose prievartautojo užpultą nepilnametę išgelbėjo praeiviai

Savo užmačias užpuolikui įgyvendinti sutrukdė neabejingi praeiviai: negera įtarusi moteris iškvietė policiją, o vyras dar iki atvykstant pareigūnams sučiupo iškrypėlį.
Pirmas apie tai Telšių mieste užpultą ir seksualinės prievartos vos išvengusią nepilnametę pranešė portalas „Delfi“.
Nepilnametė mergina Telšiuose, netoli Zakso kalno, buvo užpulta rugpjūčio 20-sios vakare.
Apie 20 val. 30 min. čia ėjusią merginą pasekęs vyras ją užpuolė nusitempė į krūmus, bandė išrengti.
Mergina užpuolikui pasipriešino.
Išgirdusi triukšmą praeivė puolė skambinti pagalbos telefonu, o praeivis vyras suskubo užpultajai į pagalbą ir sulaikė ją užpuolusį iškrypėlį.
Paaiškėjo, kad nepilnametę kėsinosi išžaginti 33 metų vyras.
Sulaikytajam buvo pareikšti įtarimai dėl pasikėsinimo išžaginti nepilnametį asmenį
Įtariamą teismas leido suimti maksimaliam trijų mėnesių terminui.
Nepilnametę merginą išžaginti pasikėsinusiam vyrui gresia laisvės atėmimas nuo ketverių iki dešimties metų.
