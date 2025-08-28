Už 11 mergaičių tvirkinimą nuteistam A. Ulvidui palikta galioti laisvės atėmimo bausmė

Balandžio 9 dieną Kauno apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl jaunesnių nei 16 metų nepilnamečių tvirkinimo ir skyrė jam 2 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Šiuo nuosprendžiu konstatuota, kad nusikalstamas veikas A. Ulvidas padarė būdamas recidyvistas.
Apygardos teismas nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tinkamai įvertino įrodymus, tinkamai kvalifikavo nusikalstamas veikas, taip pat tinkamai įvertino bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir nuteistajam paskyrė pagrįstos rūšies bei dydžio bausmes, taip pat teisingai išsprendė ir baudžiamojoje byloje pareikštų civilinių ieškinių klausimą.
A. Ulvidas prašė jį išteisinti, tuo metu prokuroras prašė skirti griežtesnę bausmę – 5 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo.
„Priešingai, nei nurodo prokuroras, nuteistajam paskirta bausmė nelaikytina aiškiai per švelnia, neatitinkančia teisingumo principo reikalavimų, todėl prokuroro apeliacinis skundas atmetamas, o nuteistajam pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė paliekama nepakeista“ – rašoma teismo nutartyje.
Po šios Kauno apygardos teismo nutarties nuosprendis įsiteisėjo, teismas turėtų grąžinti bylą Kauno apylinkės teismui nuosprendžio vykdymui.
Tačiau ar nuteistasis jau dabar paklius į kalėjimą, kol kas nežinoma. Vyras yra nuteistas dar vienoje panašioje byloje, jam skirta daugiau nei 6 metai laisvės atėmimo, tačiau šis nuosprendis nėra įsiteisėjęs.
A. Uvidas buvo suimtas kitoje byloje, iki nuosprendžio paskelbimo daugiau nei dvejus metus praleido suimtas. Šis laikas turėtų būti įskaitytas į nuosprendžiu paskirtos bausmės laiką.
Abiem nuosprendžiams skirtos bausmės turėtų būti subendrintos ir tada paaiškėtų galutinė subendrinta bausmė A. Ulvidui.
Algimantas Ulvidas
