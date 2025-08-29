Į Kaliningrado sritį važiavusiuose vilkikuose – nelegalūs rūkalai: kontrabandą maskavo agurkų kroviniu

Abiejų vilkikų vairuotojai suimti ir įtariami bendrininkavę įvežant nelegalius rūkalus: vienoje iš mašinų po agurkais aptikta apie 0,5 mln. pakelių baltarusiškų cigarečių kontrabanda.
Naktį iš rugpjūčio 22 į rugpjūčio 23 d. į Šalčininkų kelio postą vilkiku DAF atvažiavęs Rusijos pilietis deklaravo į Rusijos Kaliningrado sritį vežantis 20,5 tonų agurkų krovinį. Patikrinus šią mašiną, pažeidimų nerasta – joje išties tebuvo vien agurkai.
Bet apie 10 val. ryto į postą lygiai tokiu pat vilkiku atvažiavo kitas Rusijos pilietis, kuris irgi deklaravo vežantis analogišką (20 tonų agurkų) krovinį.
Dar nespėjus patikrinti antrojo DAF, muitinės pareigūnai pastebėjo vairuotojų mėginimą susikeisti mašinomis ir sukeisti jų numerius, kad muitinės kontrolę vėl tektų praeiti pirmajam, sykį jau patikrintam vilkikui.
Tuo tarpu antrajame DAF, kaip netrukus paaiškėjo, tikrasis krovinys buvo toli gražu ne agurkai. Detalaus patikrinimo metu po daržovių maišais aptikta daugybė dėžių su baltarusiškomis cigaretėmis „NZ Gold Superslims“. Preliminariais duomenimis puspriekabėje gali būti apie 1000 dėžių rūkalų, kurių vertė su mokesčiais – 2,4 mln. eurų.
Kiekis ir vertė dar bus tikslinami, nes teks iškrauti visą puspriekabę. Agurkai, kurių daugelis jau patikrinimo metu buvo pradėję gesti, bus utilizuoti.
Įtardami bendrininkavimu įvežant cigarečių kontrabandą, MKT pareigūnai sulaikė abiejų vilkikų vairuotojus ir jų mašinas.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos, tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Vilniaus apylinkės teismo sprendimu vienas vairuotojas suimtas mėnesiui, kitas – trims mėnesiams.
muitinėKontrabandaagurkai
Rodyti daugiau žymių