Sostinės oro uoste sulaikytas nuo teisingumo Danijoje slapstęsis kaunietis

Ketvirtadienį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino reisu iš Bilundo (Danija) grąžinto keleivio, 48-erių kauniečio, kuris dėl toje šalyje įvykdyto nusikaltimo tapo nepageidaujamas, dokumentus.
Pasieniečiai nustatė, kad beveik prieš pustrečio mėnesio, birželio 20-ąją, Kauno policija paskelbė šio vyro paiešką. Jis kaltinamas vieną žmogų sužalojęs, kitam – sukėlęs fizinį skausmą. Vengdamas teisingumo, kaunietis ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo vėliau, pabėgo iš Lietuvos. Griežčiausia bausmė, kurią įstatymas numato už pirmiau minėtas nusikalstamas veikas – treji metai laisvės atėmimo.
VSAT pareigūnai vyrą sulaikė ir pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią dieną pasieniečiai sulaikytąjį perdavė atvykusiems Vilniaus policijos pareigūnams.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 579 asmenis (iš jų 421 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 503, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 31, Jungtinės Karalystės ir Latvijos – po 9, Baltarusijos – 7, Švedijos – 3, Airijos, Moldovos, Tadžikistano ir Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo devynių valstybių piliečiai.
