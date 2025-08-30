Du panevėžiečiai pastebėjo, kad iš jų banko mokėjimo kortelių dingo pinigai

Ryte, 10 val. 17 min., į policiją kreipęsis vyras (gim. 1980 m.) pranešė, kad nuo šių metų rugpjūčio 18 d. 19 val. 35 min. iki rugpjūčio 19 d. 19 val. 50 min. buvo neteisėtai pasinaudota jam išduota SEB banko kortele.
Šia kortele įvairiose parduotuvėse buvo atsiskaityta 16 kartų. Dėl to vyras patyrė 103,47 euro žalą.
Kiek vėliau,12 val. 36 min., į policiją kreipėsi vyras (gim. 1963 m.), kuris pranešė, kad rugpjūčio 28 d. apie 17 val. 40 min. vyras (gim. 1999 m.) pasisavino jo SEB banko kortelę ir išgrynino 550 eurų.
Gavus šiuos pareiškimus buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
banko kortelėPanevėžysPolicija
Rodyti daugiau žymių