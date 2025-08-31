Girti vairuotojai sukėlė avarijas Vilniuje, Kauno bei Šalčininkų rajonuose

Šeštadienį 11.55 val. Kauno rajone, Seniavos kaime, automobilis „Opel“, vairuojamas vyro (gim. 2000 m.), nuvažiavo nuo kelio ir apgadino betoninius laiptus.
Vairuotojui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,33 prom.
Po pusvalandžio, 12 val. 30 min., Vilniuje, Sūduvių gatvėje, automobilis „Toyota Yaris“, vairuojamas neblaivios (2,95 prom.) moters (gim. 1969 m.), atsitrenkė į medį.
Pavakare 17 val. 20 min. Vilniuje, Šilo gatvėje, automobilis „Citroen Xsara Picasso“, vairuojamas galimai neblaivaus (nustačius akivaizdžius neblaivumo požymius, pasitikrinti blaivumą atsisakė) vyro (gim. 1982 m.), susidūrė su automobiliu „Volvo“.
Po poros valandų, 19 val. 15 min. Šalčininkų rajone, Baltosios Vokės kaime, A. Mickevičiaus gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Volvo XC 70“, atbulas vairuojamas vyro (gim. 1980 m.), kliudė stovintį automobilį „VW Sharan“, o durelėmis – automobilį „VW Multivan“.
Automobilis iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Vėliau sučiuptam automobilio „Volvo XC 70“ vairuotojui buvo nustatytas 3,24 prom. girtumas.
Šiuos įvykius tiriantys pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
