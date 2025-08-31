Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Girti vairuotojai sukėlė avarijas Vilniuje, Kauno bei Šalčininkų rajonuose

2025 m. rugpjūčio 31 d. 12:28
Pastarąją parą girti vairuotojai Vilniuje, Kauno bei Šalčininkų rajonuose sukėlė keturis eismo įvykius.
Šeštadienį 11.55 val. Kauno rajone, Seniavos kaime, automobilis „Opel“, vairuojamas vyro (gim. 2000 m.), nuvažiavo nuo kelio ir apgadino betoninius laiptus.
Vairuotojui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,33 prom.
Po pusvalandžio, 12 val. 30 min., Vilniuje, Sūduvių gatvėje, automobilis „Toyota Yaris“, vairuojamas neblaivios (2,95 prom.) moters (gim. 1969 m.), atsitrenkė į medį.
Pavakare 17 val. 20 min. Vilniuje, Šilo gatvėje, automobilis „Citroen Xsara Picasso“, vairuojamas galimai neblaivaus (nustačius akivaizdžius neblaivumo požymius, pasitikrinti blaivumą atsisakė) vyro (gim. 1982 m.), susidūrė su automobiliu „Volvo“.
Po poros valandų, 19 val. 15 min. Šalčininkų rajone, Baltosios Vokės kaime, A. Mickevičiaus gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Volvo XC 70“, atbulas vairuojamas vyro (gim. 1980 m.), kliudė stovintį automobilį „VW Sharan“, o durelėmis – automobilį „VW Multivan“.
Automobilis iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Vėliau sučiuptam automobilio „Volvo XC 70“ vairuotojui buvo nustatytas 3,24 prom. girtumas.
Šiuos įvykius tiriantys pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
girtas vairuotojasPolicijaikiteisminiai tyrimai
