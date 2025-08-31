Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Kaune neblaivus dviratininkas puolė mušti jį sustabdžiusią policininkę

2025 m. rugpjūčio 31 d. 09:00
Lrytas.lt
Kaune policijos pareigūnei pasipriešino ir ją sužalojo neblaivus dviratininkas.
Daugiau nuotraukų (1)
Dviračiu važiavęs vyras (gim. 1975 m.) šeštadienį apie 3 val. 35 min. buvo sustabdytas Europos prospekte.
Siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimą (vairavo dviratį neblaivus (0,91 prom.) ir bandė pasišalinti), vyras pasipriešino ir sužalojo Kauno apskr. VPK pareigūnę (gim. 2003 m.).
Pareigūnė, suteikus med. pagalbą ligoninėje, išleista gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunasgirtumasdviratininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.