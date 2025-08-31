Kaune neblaivus dviratininkas puolė mušti jį sustabdžiusią policininkę

Dviračiu važiavęs vyras (gim. 1975 m.) šeštadienį apie 3 val. 35 min. buvo sustabdytas Europos prospekte.
Siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimą (vairavo dviratį neblaivus (0,91 prom.) ir bandė pasišalinti), vyras pasipriešino ir sužalojo Kauno apskr. VPK pareigūnę (gim. 2003 m.).
Pareigūnė, suteikus med. pagalbą ligoninėje, išleista gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunas girtumas dviratininkas
