Panevėžio rajono miestelio šventėje keturi vyrai santykius aiškinosi kumščiais

Kilus konfliktui santykius kumščiais čia aiškinosi keturi vyrai.
Apie miestelio šventėje kilusį incidentą policijai buvo pranešta 21 val. 05 min.
Čia vyras (gim. 1967 m.) ir vyras (gim. 2005 m.), demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, panaudojo fizinį smurtą ir sukėlė fizinį skausmą neblaiviam (1,81 prom.) vyrui (gim. 1986 m.) ir neblaiviam (1,00 prom.) vyrui (gim. 1985 m.).
Vyras (gim. 1986 m.) dėl patirtų sužalojimų gydomas ligoninėje.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
