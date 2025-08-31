Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Panevėžio rajono miestelio šventėje keturi vyrai santykius aiškinosi kumščiais

2025 m. rugpjūčio 31 d. 08:52
Šeštadienį vakare Panevėžio rajone Žibartonių kaime vykusi šventė kai kam įsiminė ne tik šventiniais renginiais bet ir čia kilusiomis muštynėmis.
Kilus konfliktui santykius kumščiais čia aiškinosi keturi vyrai.
Apie miestelio šventėje kilusį incidentą policijai buvo pranešta 21 val. 05 min.
Čia vyras (gim. 1967 m.) ir vyras (gim. 2005 m.), demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, panaudojo fizinį smurtą ir sukėlė fizinį skausmą neblaiviam (1,81 prom.) vyrui (gim. 1986 m.) ir neblaiviam (1,00 prom.) vyrui (gim. 1985 m.).
Vyras (gim. 1986 m.) dėl patirtų sužalojimų gydomas ligoninėje.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
