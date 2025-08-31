Sukčiai vėl mulkino žmones – prisistatinėjo policininkais, elektros tinklų, telekomunikacijų, banko, pensijų fondo darbuotojais

Šeštadienį Alytaus apskr. VPK pareigūnai gavo moters (gim. 1941 m.) pareiškimą.
Moteris nurodė, kad , kad tą pačią dieną telefonu paskambinę ir elektros tinklų bei policijos darbuotojais prisistatę nepažįstami asmenys, apgaule išviliojo 2 400 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Tokį pat ikiteisminį tyrimą šeštadienį pradėjo ir Vilniaus apskr. VPK pareigūnai.
Jie gavo moters (gim. 1952 m.) pranešimą, kad penktadienį apie 12 val. 57 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 7 000 eurų.
Vilniaus policija gavo pranešimą ir apie apsišaukėlės įvykdytą vagystę.
Pareigūnams buvo pranešta, kad šeštadienį apie 9 val. 50 min. Žirmūnų gatvėje į butą užėjusi nepažįstama moteris, prisistačiusi pensijų fondo darbuotoja, pavogė 2 000 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.