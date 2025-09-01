Klaipėdoje nuo užpuolikų nukentėjo nepilnametis, o Vilniuje – pensininkas

Klaipėdoje nuo užpuolikų nukentėjęs nepilnametis (gim. 2009 m.) į gydymo įstaigą kreipėsi 21.59 val.
Vaikinas nurodė, kad jį Danės skvere sumušė du nepažįstami asmenys.
Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas tyrimas.
Vilniaus policija gavo pranešimą, kad 21 val. 55 min. Seinų gatvėje nepažįstamas asmuo užpuolė vyrą (gim. 1945 m.) bei pagrobė rankinę su įvairiais daiktais.
Nuostolis tikslinamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl plėšimo.
KlaipėdaVilniusužpuolikai
Rodyti daugiau žymių