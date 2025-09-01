Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Klaipėdoje nuo užpuolikų nukentėjo nepilnametis, o Vilniuje – pensininkas

2025 m. rugsėjo 1 d. 10:17
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Klaipėdoje nuo užpuolikų nukentėjo nepilnametis, o Vilniuje – pensininkas.
Klaipėdoje nuo užpuolikų nukentėjęs nepilnametis (gim. 2009 m.) į gydymo įstaigą kreipėsi 21.59 val.
Vaikinas nurodė, kad jį Danės skvere sumušė du nepažįstami asmenys.
Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas tyrimas.
Vilniaus policija gavo pranešimą, kad 21 val. 55 min. Seinų gatvėje nepažįstamas asmuo užpuolė vyrą (gim. 1945 m.) bei pagrobė rankinę su įvairiais daiktais.
Nuostolis tikslinamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl plėšimo.
