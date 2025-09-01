Lietuvos pasieniečiai pastebėjo, lenkai sučiupo – keturi migrantai bus grąžinti į Latviją

Apie įvykį pranešę Lenkijos pasieniečiai praneša, kad incidentas įvyko rugpjūčio 28 d. Gavę informacijos iš Lietuvos pasieniečių apie pastebėtus keturis įtartinus vyrus, keliaujančius Lenkijos sienos link, kaimyninės šalies pareigūnai ankstų rytą juos sulaikė savo teritorijoje, Punsko apylinkėse.
Paaiškėjo, kad pareigūnams įkliuvo trys afganai ir pakistanietis. Jie neturėjo dokumentų, leidžiančių jiems atvažiuoti ir būti Lenkijos teritorijoje, kur iš Lietuvos visi keturi atėjo pėsčiomis.
Sulaikytieji sakė, kad jie neteisėtai kirto Baltarusijos ir Latvijos sieną, iš ten automobiliais per Lietuvą atvažiavo iki Lenkijos sienos.
Praėjus kelioms valandoms po sulaikymo visi keturi buvo grąžinti Lietuvos pareigūnams. Šie tradiciškai iš Latvijos neteisėtai atvykusius migrantus turėtų perduoti latviams.