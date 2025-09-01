Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai perėmė dar du iš Baltarusijos skridusius dronus bei 1 000 pakelių cigarečių

2025 m. rugsėjo 1 d. 17:43
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė dar du iš Baltarusijos įskridusius kontrabandininkų dronus ir perėmė 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Šiemet VSAT pareigūnai pasienyje su Baltarusija iš viso perėmė keturias dešimtis bepiločių orlaivių, kuriais į Lietuvą bandyta gabenti nelegalius rūkalus.
Daugiau nuotraukų (8)
Penktadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo iš Baltarusijos įskrendantį ir į Lietuvos gilumą judantį bepilotį orlaivį.
Pasieniečiai tuojau pat panaudojo dronų užkardymo priemonę, kaip paaiškėjo vėliau, sutrikdžiusią bepiločio skrydį. Netrukus netoliese Purvėnų užkardos pareigūnai patebėjo dar vieną droną, skrendantį ta čia kryptimi. Žaibiškai panaudojus antrironinę VSAT įrangą buvo užkirstas kelias ir šiam bepiločiui toliau skristi į Lietuvos gilumą.
Pasieniečiai blokavo aplinkines vietoves ir tamsoje pradėjo paiešką.
Ji ilgai netruko – už maždaug puskilometrio nuo sienos su Baltarusija Pusvėnų pasieniečiai aptiko vieną savadarbę kontrabandininkų skraidyklę, o netrukus netoliese – ir antrąją. Be dronų, rasti ir ryšuliai, apvynioti polietileno plėvele. Oro keliu į Lietuvą taip bandyta atskraidinti 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė su mokesčiais Lietuvoje – 4 780 eurų.
Perimtos kontrabandininkų skraidyklės ir cigaretės saugomos Purvėnų pasienio užkardoje.
VSAT apie įvykį, kaip nustatyta tokiais atvejais, informavo už oro erdvės kontrolę atsakingą instituciją – Karines oro pajėgas.
Šiemet per 8 mėn. pasieniečiai perėmė 41 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su kontrabanda.
kontrabandinės cigaretėsdronaipasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.