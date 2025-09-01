Pasieniečiai perėmė dar du iš Baltarusijos skridusius dronus bei 1 000 pakelių cigarečių

Penktadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) užfiksavo iš Baltarusijos įskrendantį ir į Lietuvos gilumą judantį bepilotį orlaivį.
Pasieniečiai tuojau pat panaudojo dronų užkardymo priemonę, kaip paaiškėjo vėliau, sutrikdžiusią bepiločio skrydį. Netrukus netoliese Purvėnų užkardos pareigūnai patebėjo dar vieną droną, skrendantį ta čia kryptimi. Žaibiškai panaudojus antrironinę VSAT įrangą buvo užkirstas kelias ir šiam bepiločiui toliau skristi į Lietuvos gilumą.
Pasieniečiai blokavo aplinkines vietoves ir tamsoje pradėjo paiešką.
Ji ilgai netruko – už maždaug puskilometrio nuo sienos su Baltarusija Pusvėnų pasieniečiai aptiko vieną savadarbę kontrabandininkų skraidyklę, o netrukus netoliese – ir antrąją. Be dronų, rasti ir ryšuliai, apvynioti polietileno plėvele. Oro keliu į Lietuvą taip bandyta atskraidinti 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė su mokesčiais Lietuvoje – 4 780 eurų.
Perimtos kontrabandininkų skraidyklės ir cigaretės saugomos Purvėnų pasienio užkardoje.
VSAT apie įvykį, kaip nustatyta tokiais atvejais, informavo už oro erdvės kontrolę atsakingą instituciją – Karines oro pajėgas.
Šiemet per 8 mėn. pasieniečiai perėmė 41 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su kontrabanda.
