Vilniuje girtas vairuotojas kliudė troleibusą – girti vairuotojai avarijas sukėlė ir Kretingoje bei Šiauliuose

Avarija įvyko sekmadienio vidurdienį, apie 12 val. 10 min., V. A. Graičiūno gatvėje, pranešė Policijos departamentas.
Automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas vyro, kliudė bei apgadino autobusą „Solaris Urbino“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Apie 14 val. 21 min. automobilį „Opel Zafira“ vairavusiam vyrui (gim. 1972 m.) nustatyta 1,84 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Vairuotojui gresia bauda ir mašinos konfiskavimas.
Avariją girta vairuotoja sekmadienį sukėlė ir Kretingoje.
Čia 03.31 val. Taikos ir Aido gatvių sankryžoje į 1996 m. gimusios moters vairuojamą automobilį „Subaru Outback“ atsitrenkė į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs automobilis, kuris iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Apie 04.50 val. Kretingoje, V. Kudirkos gatvės garažų bendrijos teritorijoje buvo rastas automobilis „Volvo C30“ apgadinta priekine dalimi.
Galimai automobilį „Volvo C30“ vairavusiai moteriai gimusiai 1996 m. nustatytas 2,09 prom. girtumas.
Girtas vairuotojas avariją sekmadienio popietę sukėlė ir Šiauliuose.
Apie 14.10 val. Tilžės gatvėje, neblaivaus (2,20 prom.) vyro, gim. 1976 m., vairuojamas automobilis „Peugeot 407“, atsitrenkė į prie pėsčiųjų perėjos sustojusį automobilį „Toyota Prius“.
Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.