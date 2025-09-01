Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje ir Klaipėdos rajone iš automobilių pavogtos rankinės su pinigais ir dokumentais

2025 m. rugsėjo 1 d. 10:29
Lrytas.lt
Sekmadienį Klaipėdos rajone ir Vilniuje iš automobilių buvo pavogtos rankinės su pingais ir dokumentais.
Ryte, 08.30 val., Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone, Endriejavo miestelyje, iš neužrakinto automobilio „Ford Fiesta“ pavogta vyriška rankinė.
Vagių grobiu tapusioje rankinėje buvo 2900 eurų, dvi banko mokėjimo kortelės, asmens dokumentai, automobilio ir dviejų motociklų dokumentai, bei kiti daiktai.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Popietę, 15 val., Vilniuje, Gedimino prospekte, buvo pastebėta, kad iš automobilio „Toyota“ pavogta rankinė su 1 000 eurų, dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis ir raktais.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
