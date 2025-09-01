Vilniuje ir Klaipėdos rajone iš automobilių pavogtos rankinės su pinigais ir dokumentais

Ryte, 08.30 val., Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone, Endriejavo miestelyje, iš neužrakinto automobilio „Ford Fiesta“ pavogta vyriška rankinė.
Vagių grobiu tapusioje rankinėje buvo 2900 eurų, dvi banko mokėjimo kortelės, asmens dokumentai, automobilio ir dviejų motociklų dokumentai, bei kiti daiktai.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Popietę, 15 val., Vilniuje, Gedimino prospekte, buvo pastebėta, kad iš automobilio „Toyota“ pavogta rankinė su 1 000 eurų, dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis ir raktais.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Klaipėdos rajonasVilniusPolicija
Rodyti daugiau žymių