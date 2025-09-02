Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kauno rajono policija ieško vagišių, kurie iš automobilio nugvelbė piniginę su 1200 eurų

2025 m. rugsėjo 2 d. 16:19
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet birželio 3 d. 01.55 val. Kauno rajone, Seniavos kaime, iš automobilio pavogta piniginė su viduje buvusiais 1200 eurų.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. Kauno rajono policijos komisariato pareigūnus telefonu 068379460 arba el. paštu karolina.sabutiene@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorai.
