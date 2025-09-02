Netikrą vairuotojo pažymėjimą pasieniečiams pateikęs moldavas atsidūrė už grotų

Užsienietis mėnesiui pasiųstas už grotų.
Pirmadienį ryte VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų PKP patikrino iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiuojančio automobilio „Hyundai i30“ ir juo vykstančių asmenų dokumentus.
Vokietijoje registruotą transporto priemonę vairavo 55-erių Moldovos pilietis. Kontrolės metu jis pasieniečiams pateikė tvarkingus automobilio dokumentus.
VSAT pareigūnai priekaištų neturėjo ir dėl keleivės, transporto priemonės savininkės, pateikto dokumento. Tačiau VSAT pareigūnams pro akis neprasprūdo automobilį vairavusio vyro neva Lenkijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas.
Jį apžiūrėjusiems pasieniečiams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto penkiolikai metų 2025 m. sausį, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, VSAT pareigūnai nustatė, kad dokumentas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, jog tai – visiška klastotė.
Moldovos pilietį pasieniečiai 48 valandoms sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Antradienį teismas jam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.
Automobilis „Hyundai i30“ buvo perduotas kartu su Moldovos piliečiu vykusiai automobilio savininkei, pateikusiai tinkamus dokumentus.
