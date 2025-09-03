Oro balionai į Lietuvą cigarečių kontrabandą atskraidino didmaišiuose – viską perėmė pasieniečiai

Tuoj po vidurnakčio iš antradienio į trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Prienų rajone perėmė iš Baltarusijos įskridusį cigarečių krovinį. Prie šešių oro balionų buvo pritvirtintas didmaišis biriems produktams. Jame skrido 19 polietileno plėvele apvyniotų dėžių.
Tą pačią naktį kiek vėliau Varėnos rajone į pasieniečių rankas pateko dar 21 dėžė kontrabandinių cigarečių, į Lietuvą iš Baltarusijos irgi skraidinta tokiame didmaišyje su šešiais oro balionais.
Kaip įprasta rūkalus iš Baltarusijos bandant skraidinti oro balionais, prie abiejų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.
Iš viso abiem atvejais kontrabandininkai prarado 20 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 100 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Paprastai kontrabandininkai toliau nuo sienos su Lietuva Baltarusijos teritorijoje vienu oro balionu kelia į orą maždaug 3 dėžes, t.y. 1 500 pakelių, rūkalų. Tuomet esant palankioms oro sąlygoms ir vėjo srovėms kelių kilometrų aukštyje toks krovinys pagal kontrabandininkų planus turi įskristi į Lietuvą.
Atvejai, kai vieną didesnį krovinį bandoma gabenti iškart keliais oro balionais, nėra naujiena, tačiau jie kol kas yra gana reti.
Iš viso šiemet jau perimta 420 oro balionais iš Baltarusijos skraidintų rūkalų krovinių. Pernai per visus metus jų būta 226.
2022 m. kontrabandos iš Baltarusijos skraidinimo oro balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik 3 tokie bandymai.
Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius žmones.
Oro balionaicigarečių kontrabandasulaikymas
