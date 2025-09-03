Policijai ir banko darbuotojams sunkiai, bet pavyko įtikinti senjorę, kad pinigus ji ruošiasi perduoti sukčiams

Rugsėjo 2 d. po pietų Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai sulaukė banko pranešimo apie jiems įtarimus sukėlusią situaciją – garbaus amžiaus moteris (gimusi 1950 m.) prieš valandą išsigrynino 15 tūkst. eurų, taip pat vis bando atlikti 5 tūkst. eurų pavedimą į kitą sąskaitą.
Į banko darbuotojų perspėjimus moteriai nesureagavus, nedelsiant išvyko Reagavimo valdybos ir kriminalinės policijos pareigūnai, kuriems moteris iš karto durų neatidarė, rusų kalba kalbėjo su tariamu banko darbuotoju. Galiausiai pareigūnams pavyko moterį įkalbėti atidaryti duris ir pasikalbėti.
Namuose pas senjorę rasti 15 tūkst. eurų, o pavedimus, kuriuos ji bandė atlikti, banko darbuotojai operatyviai užblokavo.
„Džiaugiamės, jog bendradarbiaujant institucijoms operatyviai pavyko užkardyti nusikalstamą veiką“, – sako Kauno apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos viršininkas Aleksėj Gubenko.
Pasak jo, pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai gyventojai tampa finansinių sukčių aukomis, įsitraukdami į tariamas investavimo sistemas. Policijos pareigūnai primena, kad, kilus įtarimams dėl pasiūlymo investuoti, visada verta pasitarti su specialistais, pasitikrinti informaciją internete, įsitikinti, ar veikla registruota ir prižiūrima.
Šiais metais per 7 mėnesius visoje Lietuvoje fiksuota beveik 2,5 tūkst. sukčiavimo atvejų ir tai beveik trečdaliu daugiau nei pernai metais.
„Pastaraisiais metais sukčių metodai tampa vis sudėtingesni, o jų žinutės – įtikinamesnės. Tad labai svarbu išlaikyti kritinį mąstymą, neprarasti budrumo ir prieš priimant finansinį sprendimą – pasitarti su artimaisiais ar susisiekti su policija“, – patarimais dalijasi A. Gubenko.
