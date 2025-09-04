Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugsėjo 4 d. 10:05
Kaune padegtas apleistas namas – pradėtas ikiteisminis tyrimas
2025 m. rugsėjo 4 d. 10:05
Lrytas.lt
Vėlų antradienio vakarą kilo gaisras Kaune, Kranto alėjoje esančiame apleistame name.
Apie šį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 23.30 val.
Per gaisrą pastatas sudegė.
Gaisravietę apžiūrėję ekspertai įtarė, kad namas buvo padegtas tyčia.
Dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gaisras
Kaunas
padegimas
