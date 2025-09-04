Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Kaune padegtas apleistas namas – pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025 m. rugsėjo 4 d. 10:05
Vėlų antradienio vakarą kilo gaisras Kaune, Kranto alėjoje esančiame apleistame name.
Apie šį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 23.30 val.
Per gaisrą pastatas sudegė.
Gaisravietę apžiūrėję ekspertai įtarė, kad namas buvo padegtas tyčia.
Dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
