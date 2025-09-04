Nusikaltimas buvo įvykdytas Bubiuose antradienio popietę prie privačių garažų, kur vyko išgertuvės.
Policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį žudiką Kęstutį E., kuriame buvo nustatytas vidutinis (artimas sunkiam) girtumo laipsnis, 2,43 prom.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, ketinama kreiptis į teismą dėl jo suėmimo.
Portalui Lrytas pavyko sužinoti daugiau šio šiurpaus išpuolio ir su juo susijusių detalių.
Pasak Bubių seniūno Dainiaus Popovo, įtariamasis ir jo žmona yra žinomi dėl potraukio taurelei.
Bubių kolektyvinių sodų namelyje įsikūrusi pora turi 5 vaikus, tačiau jų neaugina – dėl žalingų įpročių, nesugebėjimo pasirūpinti atžalomis, jos buvo perduotos globėjams.
Nuolatinio darbo neturintis Kęstutis E. padėdavo vietos sodybų šeimininkams – nupjaudavo žolę, atlikdavo įvairius kitus ūkio darbus. Pasak vietos gyventojų, jis kone visą laiką būdavo apsirūpinęs benzinu, reikalingu žoliapjovei.
Lemtingą popietę Kęstutis E. kartu su keliais kitais sugėrovais vartojo svaigalus viename pažįstamui priklausančių garažų, esančių netoli nuo jo namų.
Išgertuvėse dalyvavo ir gretimame kaime gyvenusi būsima auka, kurią kol kas dėl neaiškių priežasčių užsipuolė Kęstutis E. – egzekucija įvykdyta lauke, prie pat garažų.
Smurtautojas stvėrė talpą su benzinu, apliejo juo pensininką ir padegė.
Kūną pagavus liepsnoms, kraupų vaizdą pamatę sugėrovai nedelsiant iškvietė pagalbą, tačiau išgelbėti aukos nepavyko.
Antradienį, apie 16 val. 20 min. medikai nuvežė į itin stipriai apdegusį vyrą į Šiaulių ligoninę. Trečiadienio rytą jo širdis sustojo reanimacijoje.
Tą pačią dieną pareigūnai sučiupo įtariamąjį.
Be Kęstučio E. buvo sulaikytas dar vienas asmuo, bet įtarimai jam kol kas nėra pareikšti.
Agresyvaus būdo Kęstutis E. anksčiau jau turėjo reikalų su teisėsauga dėl smurto artimoje aplinkoje, tąsyk taip pat buvo iškelta baudžiamoji byla.
Tačiau po išpuolio prieš šeimos narį jis nepasimokė ir dabar pateko į pareigūnų akiratį dėl žmogžudystės.
Įtariamajam žudikui gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų, tačiau jeigu nusikaltimas bus pripažintas itin žiaurus, kas labai realu, tuomet bausmė gali būti taikoma griežtesnė, nuo 8 iki 20 metų.
Sprendimas dėl suėmimo – jau netrukus
Papildomą informaciją apie tyrimą dėl nužudymo portalui Lrytas pateikė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė:
„Informuojame, kad Šiaulių apygardos prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl Šiaulių Respublikinėje ligoninėje šių metų rugsėjo 3 d. mirusio vyro, kuris atvežtas į gydymo įstaigą po nudegimo iš įvykio Šiaulių r., Bubių k. rugsėjo 2 d. Tyrimas atliekamas dėl nužudymo.
Laikinai sulaikyti du asmenys, įtarimai pareikšti vienam asmeniui. Vieno asmens atžvilgiu šiandien teisme bus sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo.
Pirminiais duomenimis, asmuo galėjo būti apipiltas degiu skysčiu. Platesnė informacija apie įvykį neteikiama siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui“
