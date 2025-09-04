Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pareigūnai demaskavo kvaišalų platintoją - narkotikus siuntė ir į Kauno kalėjimą

2025 m. rugsėjo 4 d. 12:59
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, vykdydami ikiteisminį tyrimą, išaiškino ir sulaikė anksčiau teistą asmenį, užsiėmusį narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu Kauno kalėjime bei laisvėje esantiems asmenims.
Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas vyras siuntė siuntinį Kauno kalėjime esančiam suimtajam.
Patikrinus siuntinį, jo viduje aptikta psichotropinių medžiagų.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, jog šis asmuo narkotikus platino ne tik į pataisos įstaigą, bet ir Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims.
Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, atlikę kratas, aptiko narkotinių ir psichotropinių medžiagų likučių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų objektų.
Ikiteisminį tyrimą kuruoja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorai.
Tyrimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
