Žiaurus nusikaltimas: Šiauliuose mirė sugėrovo padegtas vyras

2025 m. rugsėjo 4 d. 07:36
Ingrida Steniulienė
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje trečiadienio rytą mirė, kaip įtariama, sugėrovo padegtas vyras.
Kaip skelbia Policijos departamentas, 8 val. 5 min. Šiaulių ligoninėje mirė vyras (gim. 1958 m.).
Jis antradienį, 16 val. 23 min., buvo pristatytas iš Šiaulių rajono, Bubių kaimo ir paguldytas gydymui dėl daugybinių viso kūno nudegimų.
Manoma, kad tą pačią dieną, apie 15 val. 50 min., Bubių kaime, išgertuvių metu nukentėjusįjį degiu skysčiu galimai apipylė neblaivus vyras.
Įtariamasis neblaivus (2,43 prom.) (gim. 1976 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
