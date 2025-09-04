Vilniuje kaip reikiant pasiautėjo autodalių vagys – nuniokojo 12 automobilių

Po vidurnakčio, 0 val. 58 min. Vilniuje, Peteliškių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo pastebėta, kad apgadintas automobilis „Audi A4“. Nuostolis – apie 400 eurų.
Apie 1 val. buvo pastebėta, kad pavogti automobilio „Tesla Y“ (pagamintas 2023 m.) šoninių veidrodėlių stikliukai ir apgadintas šoninio veidrodėlio korpusas (nuostolis – apie 400 eurų).
Vagys taip pat nulaužė ir pavogė automobilio „Lexus NX300“ šoninius galinio vaizdo veidrodėlius ir jų korpusus (nuostolis – 2 000 eurų).
Tuo pat metu buvo pastebėta, kad pavogti automobilio „Lexus RX450h“ šoninių galinio vaizdo veidrodėlių stikliukai (nuostolis – 400 eurų)“ automobilio „Tesla“ galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 300 eurų), automobilio „Audi S3“ galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 1 000 eurų), automobilio „VW GTI“ galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai bei vieno veidrodėlio stikliukas (nuostolis – apie 1 000 eurų), automobilio „Kia“ galinio vaizdo veidrodėliai su rėmais ( nuostolis – apie 1 000 eurų), automobilio „VW Tiguan“ galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 1 500 eurų), automobilio BMW galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 160 eurų).
Jau ryte, apie 8 val., buvo pastebėta, kad pavogti automobilio „Audi“ šoniniai vaizdo veidrodėliai su korpusais (nuostolis – 500 eurų).
Dar po poros valandų, 9 val. 50 min. buvo pastebėta, kad pavogti automobilio „Mini Cooper“ šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – 500 eurų).
Bendra automobilių savininkams padaryta žala siekia 7 500 eurų.
Dėl vagysčių ir turto sugadinimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusVagystėAutomobiliai
Rodyti daugiau žymių